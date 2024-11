Makolčan Tim Gajser je znova slovenski motošportnik leta

Motokrosist Tim Gajser je tudi v letu 2024 postal slovenski motošportnik leta. Zanj je to že deseto tovrstno priznanje zapored. Letos si ga je prislužil z naslovom svetovnega podprvaka v elitnem razredu MXGP. Makolčan pa je bil tudi član reprezentance, ki je na pokalu narodov dosegla sedmo mesto, kar je najboljša slovenska uvrstitev v zgodovini teh tekmovanj.

Svečanosti se Gajser tokrat ni udeležil, je pa zbrane nagovoril prek video izjave: »Zahvaljujem se za prestižno nagrado Motošportnik leta in sem zelo ponosen nanjo ter upam, da jo bom z dobrimi rezultati potrdil tudi v naslednji sezoni. Letošnja se mi v zaključku ni posrečila, kot sem si želel, da bi se končala, ampak tako pač je v športu. Zelo pa sem vesel, da nam je letos uspelo na Pokalu narodov z Janom in Jako ter pod vodstvom selektorja Saša Kraglja postaviti najboljši slovenski rezultat v zgodovini tega tekmovanja. Tudi to mi daje motivacijo, da se na novo sezono spet pripravim najbolje, kar se da, in da tudi v letu 2025 sam in z reprezentanco spet razveselim ljubitelje motokrosa z novimi vrhunskimi dosežki. Čestitke vsem nagrajencem za to sezono in vsem, ki ste dosegli zastavljene cilje in tisto, kar ste želeli, ter hvala vsem, ki ste z nami in držite pesti za nas in goreče navijate.«

Foto: AMZS/Damjan Končar