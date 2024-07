Lubenica s feto

Priprava

1. korak:

Dobro ohlajeno lubenico prerežemo na pol in vsako polovico razrežemo na ožje rezine. Z

noževo konico odstranimo čim več pešk. Lubenično meso odrežemo od lupine in narežemo na 2 cm velike koščke.

2. korak:

V ponvi brez olja popražimo pinjole, pazimo, da ogenj ni premočan. Med praženjem neprestano mešamo in ponev večkrat potresemo, da se pinjole enakomerno popražijo. Popražene pinjole stresemo v skledico in ohladimo.

3. korak:

Koščke lubenice razporedimo po solatnih krožnikih. Po vrhu narežemo ali nadrobimo feta sir in posujemo pinjole ter grobo nasekljane metine listke.

Presenetljiva kombinacija v poletni solati se izkaže z osvežilnim okusom. Nekateri jo začinijo tudi z malo olivnega olja, sokom pol limone in ščepom soli.