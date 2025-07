Lovca iz Oplotnice uspešna na evropskem prvenstvu

Konec junija je na strelišču v Bezenici na Hrvaškem potekalo 17. evropsko prvenstvo v lovski kombinaciji, kjer so nastopili tudi strelci Lovske zveze Slovenije.

Med člani ekipe sta bila tudi Marijan in Boštjan Sadek iz Lovske družine Oplotnica. Slovenska ekipa je z odličnimi nastopi osvojila naslov evropskih prvakov, kar je velik uspeh tako za oplotniško lovsko družino kot za celotno slovensko lovsko skupnost.

Tudi v posamični konkurenci so dosegli odmevne rezultate – Boštjan Sadek je postal evropski podprvak, saj je v kombinacijskem streljanju osvojil 2. mesto. (po zapisu E. H.)

