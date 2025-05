Losos iz pečice z mlado špinačo

Sestavine za 4 osebe:

4 lososovi fileji

maslo

2 žlici sveže nasekljanega kopra

4 stroke česna

4 mlade čebule

500 g mlade špinače

sok polovice limone

malo olivnega olja

sol in poper

Priprava:

korak:

Pekač obložimo s peki papirjem. Lososove fileje operemo in osušimo s papirnatimi brisačkami. Na obeh straneh jih rahlo solimo in popramo, zložimo v pekač s kožo na dnu in obložimo s koščki masla in posipamo z žlico nasekljanega kopra. Namesto kopra lahko uporabimo tudi mešanico semen (sezam, lan, sončnična semena…). Malo svežega kopra prihranimo za kasneje. Pekač pokrijemo s folijo ali peki papirjem in potisnemo v na 180oC ogreto pečico ter pečemo 20 minut. Če imate raje manj pečen file, ga pečemo 15 minut.

korak:

Medtem očistimo mlado čebulo, česen in operemo špinačo. Čebulice narežemo na kolobarje, česen nasekljamo, špinačo pa grobo narežemo. V ponvi na malo olja na hitro popražimo čebulo in česen. Dodamo špinačo in začinimo s soljo in malo limoninega soka, vse skupaj dušimo le kakšni dve minuti, potem pa ponev odstavimo.

korak:

Pečene fileje odstranimo iz pečice in posipamo s preostalim sveže nasekljanim koprom. Zraven postrežemo špinačo in rezino limone.

Preprost recept za zdravo jed, ki je pripravljena v samo pol ure. Za bolj lačne krožnik dopolnimo še s kuhanim krompirjem.