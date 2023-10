Logistika kupila objekt nekdanje Ekonomske šole

Prodaja. MOC in Fakulteta za logistiko UM sta se dogovorili za prodajno ceno 1.595.000 €.

Poplave. Rebalans proračuna bo na novembrski seji.

Celjski mestni svetniki so se prejšnji teden sestali na šesti redni seji, prvi po poletnih počitnicah. Uvodoma je župan Mestne občine Celje, Matija Kovač, svetnike seznanil z vrednostjo škode po poletnih neurjih in poplavah.

Kot je dejal, je bilo po neurjih prijavljenih škodnih primerov za 2,5 milijona evrov, od tega na javni občinski infrastrukturi približno 733 tisoč evrov. Po poplavah pa škoda znaša več kot 12 milijonov evrov, pri čemer na javni občinski infrastrukturi, skupaj s stroški intervencij, znaša več kot 3,2 milijona evrov. Mestna občina Celje bo na podlagi teh podatkov pripravila rebalans občinskega proračuna, ki ga bo mestni svet obravnaval na novembrski seji.

Fakulteta za logistiko prihaja v mestno jedro

Med bolj zanimivimi točkami dnevnega reda je bila zagotovo prodaja stavbe Ekonomske šole Celje Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Kot je bilo slišati na seji, to pomeni veliko pridobitev za mestno jedro, saj je ta stavba že leta samevala, kar se je poznalo tudi na utripu in ureditvi tega dela mestnega jedra. Novejši del objekta bo po načrtih Univerze v Mariboru namenjen študentom, starejši del pa za strokovne službe fakultete, dekanat, knjižnico in podobno.

S to ureditvijo in pa ob dejstvu, da že poteka prenova Kajuhovega doma, bo ta kare pridobil povsem novo podobo in prispeval k revitalizaciji mestnega jedra. Spomnimo, da je Mestna občina Celje stavbo Ekonomske šole Celje pridobila z menjalno pogodbo z državo, kar so se trudili doseči že v prejšnjem sestavu občinske oblasti. Po pogajanjih v minulih dneh sta MOC in Fakulteta za logistiko UM dogovorili prodajno ceno 1.595.000 €. O drugih točkah, ki so bile na dnevnem redu, pa si preberite v aktualnem Celjanu.