Ljudska pesem živi – tudi po zaslugi Pohorskih deklin

Pohorske dekline so ob peti obletnici delovanja pripravile koncert.

Ljudska pesem je pesem preprostih ljudi. Je del kulture, identitete in dediščine. Z vsako pesmijo ohranjamo besede naših babic, melodije dedkov, zgodbe prednikov. To so s svojim prvim samostojnim koncertom ob 5. obletnici delovanja dokazale tudi Pohorske dekline. Na koncertu so predstavile pester nabor ljudskih pesmi, ki so jim dodale svoj pridih in s tem dodale košček v mozaik ljudske glasbe.

Pet let skupne poti

Pohorske dekline delujejo od leta 2020 pod okriljem KUD-a Kebelj. Vesele so, da so se povezale v to skupino, ker jih druži veselje do petja, dobre volje, preprostosti in domačnosti. Še posebej jih veseli, ko so na nastopih lepo sprejete, saj je redko videti mlajše generacije, ki poustvarjajo ljudsko izročilo.

Zase rade rečejo, da nadaljujejo tradicijo Ljudskih pevk KUD Kebelj. Zato so bile še posebej vesele, da so se jim pridružile na odru in zapele pesmi, ki jih povezujejo.

Dogajanje na odru pa so popestrili še gostje – instrumentalna skupina Krogovci in vokalna skupina Fantje na vasi.

Priznanje za predanost ljudski kulturi

Petje ni le konjiček, je del kulturne dediščine. In ko ga nekdo neguje skozi leta, to ni več naključje – je predanost. Zato je Helena Kolar, predsednica sveta Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica, na koncertu podelila jubilejne Maroltove značke, ki jih podeljuje JSKD – Javni sklad za kulturne dejavnosti RS. Bronaste Maroltove značke za 5 let delovanja so prejele: Simona Klančnik, Karmen Ribič, Klavdija Fridrih, Nadja Vetrih, Tanja Vetrih, Veronika Fridrih in Jasmina Videčnik.