Ljubljna, Celje: Smeh in solze na slavnostni premieri filma Šepet metulja

V družbi navdušenih gledalcev in filmske ekipe z režiserjem Alenom Pavšarjem na čelu, so v ljubljanskem Cineplexxu Rudnik na velika platna sinoči premierno pospremili nov slovenski mladinski film, najstniško romantično dramo Šepet metulja, ki je pri prvih gledalcih dosegla paleto čustev – od smeha do solz. Danes je premiera v Cineplexxu Celje, jutri pa v Cineplexxu Maribor.

Težko pričakovani celovečerni mladinski film Šepet metulja, ki z zgodbo o ljubezni do sebe in drugih sledi velikim sanjam o poslovni poti, premagovanju ovir ter vztrajanju, je režiral večkrat nagrajeni režiser in soscenarist Alen Pavšar, ki je s premiero več kot zadovoljen: “Prva premiera je za nami in neizmerno sem ponosen na vso ekipo, s katero smo ustvarili Šepet metulja. Pozorno sem spremljal odzive gledalcev in bil sem presenečen, da je bilo v dvorani tako tiho, da so tako zavzeto spremljali dogajanje in zelo zadovoljen sem, da so reagirali pri tistih prizorih, kjer smo reakcijo želeli,” je po premieri povedal režiser, in dodal: “Čustev poln film je izjemna priložnost za povečanje ozaveščenosti in razumevanja avtizma. Vsak posameznik s spektrom avtizma namreč s seboj nosi edinstvene talente in perspektive, ki jih lahko prispevajo v svetu. Zgodba glavnih junakov je dokaz, da vsak izmed nas lahko pripomore k bolj sočutnemu in raznolikemu svetu, ki sprejema vsakega posameznika, ne glede na njegove posebnosti.”