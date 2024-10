Ljubljanski maraton s Celjani v ospredju

Dosežki na NLB 28. Ljubljanskem maratonu so šteli tudi za državno prvenstvo v maratonu. Med ženskami si je bronasto medaljo s časom 2:47:40 pritekla članica celjskega Kladivarja Neja Kršinar, ki je absolutno končala na osmem mestu. Na ljubljanskih ulicah se je izkazalo še nekaj celjskih tekačev. Na 10 kilometrov sta z rekordoma proge zmagala Klara Lukan in Vid Botolin. Drugi je bil Jan Kokalj. Lukanova je tekla 31:49, Botolin 29:54. Na prvenstvu Slovenije v uličnem teku za srednje šole, ki je potekalo včeraj, je med dijakinjami (letnik 2006 in 2007) zmagala Tia Tanja Živko (Šolski center Celje). (Jure Mernik)

Foto: Facebook AZS