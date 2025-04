LJUBLJANA CELJE ŠMARJE Tudi vrhovni sodniki Krklecu potrdili 30 let zapora

69-letni Branko Krklec, ki ima na vesti umora konjiških pomočnikov sodnega izvršitelja Aleksandra Klementa in Nataše Zadravec Klement, je izčrpal vsa redna pravna sredstva, saj so tudi vrhovni sodniki zavrnili njegovo pritožbo.

Na voljo ima še izredno pravno sredstvo – zahtevo za varstvo zakonitosti, lahko pa se pritoži tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Vrhovni sodniki so v celoti potrdili ugotovitve celjskih okrožnega in višjega sodišča, ki sta Krklecu naložili enotno kazen 30 let zapora.

Do tragedije je v Škofiji pri Šmarju prišlo konec februarja 2022, ko sta izvršitelja prišla po vozilo Krklečeve žene, da bi ga odpeljala na dražbo. Temu se je uprl, sledil je spor z izvršiteljem in prerivanje, nato je v hišo odšel po pištolo. Sledil je opozorilni strel v zrak, izvršitelj je uporabil razpršilec, naslednja strela pa sta bila smrtonosna.

