LJUBLJANA CELJE ŠMARJE KONJICE Krkleca obravnavalo vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče je obravnavalo pritožbo Branka Krkleca, ki je pred nekaj več kot tremi leti v Škofiji pri Šmarju na svojem domu ustrelil konjiška pomočnika sodnega izvršitelja Aleksandra Klementa in Natašo Zadravec Klement.

Kot je znano, se je zločin zgodil potem, ko sta se izvršitelja v večernih urah zglasila pri obtožencu, da bi odpeljala že zaseženega citroena, ki je bil v lasti obtoženčeve žene in vreden dobrih 500 evrov, ki bi naslednjega dne moral na dražbo. Temu se je Krklec uprl, prišlo je do prepira in prerivanja, Klement je uporabil solzivec.

Obramba je na vrhovnem sodišču opozorila, da celjska okrožno in višje sodišče nista pravilno ugotovila dejanskega stanja, predvsem pa ne okoliščin prepira, ki je izbruhnil pred umorom.

Krklec je dejanje znova obžaloval, a se zanj ne čuti krivega, vrhovni tožilec Harij Furlan pa tako v postopkih, kot izrečeni najvišji enotni zaporni kazni, ni našel pomanjkljivosti.

Višje sodišče bo odločitev sporočilo pisno.

Več preberite v Novicah.

PŠ