Lions klub Konjice ponuja startno številko Timija Zajca

Na dobrodelni akciji ‘ZA mlade športe upe’ Lions klub Konjice ponuja startno številko skakalca na smučeh Timija Zajca. Vodja akcije Tadej Slapnik je povedal, da se bo v dražbo neposredno vključila tudi večina članov Lions kluba Konjice, ki se bodo jutri zbrali na jesenskem srečanju na Rogli. Spletno dražbo bodo sicer nadaljevali še vse do ponedeljka zvečer, v torek pa bodo v etru Radia Rogla izžrebali srečnega dobitnika startne številke skalalca iz Hramš. Sodelovanje v žrebu si lahko posamezniki zagotovijo tako, da darujejo vsaj 50 evrov.

V sklopu tokratnega srečanja članov Lions kluba Konjice bodo predstavili tudi štiri mlade športne upe, ki so štipendijo prejeli v pretekli sezoni. Spomnimo: prvi del letošnje dražbe so končali s podelitvijo dresa nogometaša Žana Vipotnika, s katerim so zbrali 1.400 evrov. V tretjem delu pa bodo ponudili še dres motokrosista Tima Gajserja. (Jure Mernik)