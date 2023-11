Liofilizirano sadje iz Markečice: vedno bolj priljubljen prigrizek

Anita Šloser in Neven Frangež. Pred dvema letoma sta kupila prvi stroj za liofiliziranje sadja za domačo uporabo, danes komaj sledita povpraševanju.

Anita Šloser in Neven Frangež iz Markečice sta pred dvema letoma v dar dobila paket liofiliziranega sadja. Okus in videz koščkov sadja, ki ni ne sveže ne klasično sušeno, je njiju in njuno družino navdušil. Začela sta raziskovati in odkrila liofilizacijo.

Gre za postopek dehidriranja živil v posebni napravi, pri čemer se iz predhodno zamrznjenega živila v dolgem postopku izloči skorajda vsa voda. Pri tem živilo ohrani lepo barvo, vonj in dober okus, pa tudi koristne snovi.

Najprej sta kupila manjšo napravo za liofiliziranje, namenjeno domači uporabi. Ko pa sta liofilizirano sadje ponudila še prijateljem in sorodnikom, so vsi so želeli svoj paket, razlaga Anita.

Tako sta se sčasoma odločila za večjo naložbo. Kupila sta večji liofilizator in letos poleti v domači delavnici začela liofilizorati sadje za prodajo. In to ob redni službi; Anita je namreč frizerka, Neven pa policist. Ustanovila sta lastno blagovno znamko LioBites.

Več o liofiliziranem sadju iz Markečice in prednostih tako sušenega sadja (po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje) lahko preberete v tiskani izdaji lokalnega časopisa NOVICE.

(NK)