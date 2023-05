300 g moke

1 pecilni prašek

2 jajci

2 limoni

18 dag sladkorja

2 žlici kisle smetane

1 žlica olja

Jajci in sladkor stepamo, se ne spenijo. Dodamo sok 2 limon in naribano limonino lupino. Moko presejemo skupaj s pecilnim praškom in dodamo v maso. Na koncu dodamo še kislo smetano in olje.

Pečemo 20 minut na 180 stopinj.

