Limonini cakepopsicles z malininim prelivom

Slaščičarka Urška Širec s Pragerskega predstavlja recept, ki zahteva malce več spretnosti, a sladica navduši. »Recept za limonino sladico s pridihom malin je eden v nizu mojih receptov, ki jih vsi zelo pohvalijo. Okusi so preprosto fantastični! Gre za preplet rahlo kislega limoninega biskvita, ki v sredini skriva sladko-kisel malinov pire, vse skupaj pa je oblito z belo čokolado. Prihaja poletje! Prijetno ohlajene so odlična sladica ob nedeljskem kosilu, pikniku ali zabavi.«

Sestavine (za približno 24 lučk. Čas priprave je 2 uri in pol.)

Za limonin biskvit:

* 3 manjša jajca

* 100 g sladkorja v prahu

* 70 ml mleka

* 70 ml olja

* Sok ½ limone

* 150 g gladke bele moke

* 1 pecilni prašek

* limonina lupina

Za limonino maso:

* približno 400g limoninega biskvita

* sok 1 in pol iztisnjene limone

* 4-5 žlic mascarponeja

Za polnilo:

* 300 g malin

Za čokoladni obliv:

* 400 g kapljic bele čokolade

* 2-3 žličke kokosovega olja

Postopek – za limonin biskvit

Jajca ločimo na rumenjake in beljake. Rumenjake s sladkorjem stepamo na najvišji hitrosti približno 15 minut, da dobimo svetlo in puhasto maso. Volumen se mora zelo povečati.

Prilijemo mleko, olje in sveže iztisnjen limonin sok. Eno minuto stepamo na srednji hitrosti, da se sestavine povežejo med seboj.

Dodamo moko, pomešano s pecilnim praškom in limonino lupino. Stepamo počasi, na najnižji hitrosti, da se moka lepo poveže z ostalimi sestavinami, tako dobimo maso brez grudic.

Na koncu na najmanjši hitrosti umešamo še beljake, stepene v čvrsti sneg. Umešano jih rahlo, zato da biskvitna masa ostane zračna.

Pripravljeno maso vlijemo v okrogli pekač za torte. Če uporabljamo pekač premera 24 cm, se limonin biskvit peče približno 30 minut, v vnaprej ogreti pečici na 180 stopinj. Odvisno od pečice.

Če je pečen, preverimo s palčko, ki jo potisnemo v sredino biskvita. Če na palčki ne ostane nič mase, pomeni, da je biskvit pečen in ga lahko vzamemo iz pečice.

Pripravimo limonino maso

Ohlajen biskvit nadrobimo na drobno. Preden ga zmešamo z mokrimi sestavinami, ga petino odvzamemo, za primer bo masa kasneje premokra.

K biskvitu dodamo sveže iztisnjen limonin sok in mascarpone, ki ga dodajamo postopoma, zraven maso »gnetemo« in preverjamo sočnost. Masa je popolna takrat, ko jo lahko oblikujemo v kroglice in se ne prijema na roke. Ostati mora še vedno mehka in sočna. Če je masa zbita, ji dodamo malo limoninega soka ali mleka. Če je premokra, dodatno ostanek biskvita, ki smo ga prihranili. Med pripravo moremo maso nujno poskusiti, da vemo če nam je okus všeč.

Maso nato nadevamo v modelčke za pripravo lučk. Najprej prekrijemo samo dno modelčka in stranice ter v maso nežno zapičimo leseno palčko. Na sredino dodamo malinov pire.

Modelčke damo za 2 uri v skrinjo, da se masa strdi. Ko je strjena, modelčke do vrha napolnimo s preostankom limonine mase. Poravnamo jo kar s prsti, tako da je na vrhu lepo gladka in enakomerno visoka. Vse skupaj damo še za 2 uri v skrinjo. Ko se strdijo, jih vzamemo iz modelčkov in oblijemo s čokolado.

Na koncu še čokoladni obliv

Najprej nad paro raztopimo belo čokolado skupaj s kokosovim oljem. Ko je čokolada raztopljena, jo umaknemo iznad pare. Količino čokolade in olja prilagajamo po potrebi, zato da je čokolada ravno prav gosta za oblivanje.

Stopljeno čokolado nato prelijemo v visok in ozek kozarec. Za oblivanje naj bo čokolada mlačna ali rahlo topla, lučke pa dobro ohlajene. Previdno jih pomočimo v stopljeno čokolado in malce potresemo, da odvečna čokolada odteče. Ko se čokolada popolnoma strdi, lahko lučke položimo na peki papir.

V hladilniku jih lahko hranimo do 5 dni.