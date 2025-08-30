Limonina rolada za zadnji počitniški konec tedna

Potrebujemo:

4 jajca

100 g sladkorja

80 g moke

1 zavitek pecilnega praška

1 zavitek vanilijevega sladkorja

200 ml sladke smetane

2 žlici sladkorja v prahu

Sok in naribano lupinico 1 limone

Jajca stepemo s sladkorjem in vanilijevim sladkorjem, nato dodamo moko in pecilni prašek. Pečemo na peki papirju pri 180 °C okoli 10 minut. Ohlajen biskvit namažemo s stepeno smetano, potresemo s sladkorjem v prahu in limonino lupinico ter pokapljamo z limoninim sokom. Previdno zvijemo in postavimo na hladno za kakšno uro.

 