Limonina rolada za zadnji počitniški konec tedna

Potrebujemo:
4 jajca
100 g sladkorja
80 g moke
1 zavitek pecilnega praška
1 zavitek vanilijevega sladkorja
200 ml sladke smetane
2 žlici sladkorja v prahu
Sok in naribano lupinico 1 limone
Jajca stepemo s sladkorjem in vanilijevim sladkorjem, nato dodamo moko in pecilni prašek. Pečemo na peki papirju pri 180 °C okoli 10 minut. Ohlajen biskvit namažemo s stepeno smetano, potresemo s sladkorjem v prahu in limonino lupinico ter pokapljamo z limoninim sokom. Previdno zvijemo in postavimo na hladno za kakšno uro.
1 od 1