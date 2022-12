Liga prvakov: druga zmaga za celjske rokometaše

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 9. krogu skupinskega dela evropske lige prvakov na domačem igrišču premagali norveški Elverum z 29:26.

Izbranci srbskega strokovnjaka Alema Toskića so dobro odprli izjemno pomembno tekmo. V hudo krizo pa so padli sredi drugega polčasa, ko so tekmecem dovolili, da so s štirimi zaporednimi zadetki povedli 19:22. Celjski poskusi po preobratu sprva niso obrodili sadov, v zadnjih minutah pa so se vrnili ‘med žive’. najprej so izenačili na 26, potem pa je med 53. in 60. minuto Tunizijec Yassine Belkaied zaklenil svoja vrata. Po dveh golih Tilna Strmljana in enega Gala Marguča so si pivovarji priigrali neulovljivo prednost in se jim oddolžili za poraz na prvem medsebojnem dvoboju. V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Aleks Vlah z enajstimi goli, po šest sta jih dosegla Strmljan in Marguč.

Slovenski prvak je po drugi zmagi – pred tem je premagal nemški Kiel – zadržal predzadnje mesto v skupini B. Na repu je prav Elverum.

Foto: Slavko Kolar, RK Celje Pivovarna Laško

Oglas