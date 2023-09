Ličinke majskih hroščev nam lahko uničijo nasade v koritih.

Običajno prisotnost škodljivih ogrcev, ličink majskih hroščev, v zemlji opazimo zelo pozno, saj ličinke živijo pod površjem in se prehranjujejo s koreninami. Šele ko rastline postanejo šibkejše, listi povešeni in poganjki oveneli, je problem očiten. V cvetličnem loncu se lahko ličinke ogrcev nemoteno razvijajo. V zemljo pridejo, če substrat mešamo s kompostom ali pa maja in junija hrošči odložijo jajčeca v korita. Največkrat je dovolj, da lonec z rastlino postavimo v vodo za eno do dve uri in poberemo ličinke, ko prilezejo na površje. To je še posebej uporabno za velike rastline z močnimi koreninami.

Če je ogrcev v koritu zelo veliko, rastlino najprej vzamemo iz korita, s korenin otresemo zemljo in ogrce odstranimo ročno. Koreninsko grudo nato speremo z močnim curkom vode iz vrtne cevi. Sprane ogrce odstranimo. Pred ponovnim sajenjem temeljito operemo tudi cvetlični lonec, da odstranimo morebitne obloge jajčec na njegovi površini. Če tega ne storimo, se lahko iz jajčec izležejo nove ličinke in ponovno okužijo rastline v lončkih.

