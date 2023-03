Letošnji občinski proračun je rekorden, a ne toliko investicijsko naravnan

V pred kratkim sprejetem občinskem proračunu MOC je več kot 31 milijonov evrov namenjenih za izvajanje dejavnosti in projektov s področja okolja, prostora in komunale.

Celjski mestni svetniki so sprejel občinski proračun za leto 2023. Ta predvideva 78,4 milijona evrov prihodkov in 82,5 milijona evrov odhodkov. Kot je poudaril celjski župan Matija Kovač, gre za rekorden proračun po zneskih, ki hkrati po mnenju marsikoga ne prinaša zelo vidnih vsebin, pač pa ogromno dela pod zemljo, na pripravi projektov, med katerimi so veliki projekti na področju kanalizacije in protipoplavni projekti, ter na področju družbenih dejavnosti, kamor spadajo izvedba nove atletske steze na stadionu Kladivar, dokončanje Fotohiše Pelikan, obnovitvena dela na Starem gradu. Kar zaznamuje letošnji proračun, je izjemna draginja na področju energije, povišanja plač in od tod tudi rekorden znesek.

Pet strateških ciljev

V uvodu seje je sicer župan predstavil pet strateških ciljev, ki jih želijo uresničiti v prihodnjem obdobju. Trajnostni urbani razvoj kot cilj zasleduje urejeno in pregledno prostorsko ter zemljiško politiko kot pogoj za trajnostni in v prihodnost usmerjeni razvoj mesta in okolice. Pri cilju Zeleno mesto po meri ljudi je poudarek na zelenem, urejenem in dobro vzdrževanem mestu s podeželjem, s fokusom na kakovosti življenja občank in občanov vseh generacij. Mesto s posluhom za ljudi je cilj, ki je namenjen vzpostavljanju dostopne in učinkovite občinske uprave s prenovljenimi komunikacijskimi kanali za dejavno, odzivno in vključujočo komunikacijo z občankami in občani. Četrti cilj, Moč povezane skupnosti, naslavlja prizadevanje za bolj povezano in sodelujoče mesto, ki z dejanji v sedanjosti daje usmeritve prihodnosti. Namen cilja Celje, srce regije je krepitev položaja gospodarskega, upravnega, izobraževalnega, kulturnega, zdravstvenega, turističnega, športnega in prometnega središča regije, ki ga predstavlja Celje kot urbano in pametno mesto novih tehnologij, razvoja in živahnega dogajanja.

