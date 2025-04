Letos več denarja za kolonije v Baški

Kolonije in letovanja v Celjskem domu v Baški so vedno zelo priljubljene.

Kolonije in letovanja v Celjskem domu v Baški so namenjene otrokom iz socialno ogroženih družin ter tistim, ki se srečujejo z različnimi obolenji. Lani je v zdravstvenih socialnih kolonijah v Baški tako letovalo 391 otrok, od tega 291 s sofinanciranjem Mestne občine Celje (MOC), ostalih 100 pa v okviru zdravstvene kolonije in s sofinanciranjem drugih deležnikov. V šoli v naravi je v 5 terminih letovalo 397 otrok iz 8 celjskih osnovnih šol.

Letos sicer načrtujejo nekoliko višji obseg obiska, saj so razpoložljiva sredstva višja; lani je bilo namreč kolonijam namenjenih 145.000, letos pa 160.000 evrov, res pa je, da so se povečale tudi cene kolonije. Če bodo le-te subvencionirane stoodstotno, bo letos imelo možnost letovanja 225 otrok v socialno ogroženih programih in 70 zdravstveno ogroženih otrok. Šolo v naravi v Baški pa naj bi predvidoma preživelo 413 učencev iz celjskih šol. MOC bo za vsakega učenca zagotovila predvidoma dobrih 55 evrov subvencije.

Prijave so že odprte

Zdravstvene in socialne kolonije se bodo v Baški v Celjskem domu začele konec junija, potekale bodo do sredine avgusta v petih terminih. Razpis za letovanje je že odprt. Prijavnico je mogoče poslati do 20. 5. na podjetje Celeia, PE Celje. Veljala bo le fizično poslana prijavnica ali prijavnica, oddana v poštni nabiralnik pred vhodom stavbe, elektronsko poslane prijavnice ne bodo upoštevali.

Ker so nepogrešljivi del kolonij srčni vzgojitelji in animatorji, ki skrbijo za skupine otrok, so organizatorji letovanj in kolonij že odprli tudi razpis za nove animatorje in vzgojitelje. (MH)