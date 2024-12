Letos je moderna zasnežena smrečica in okraski v barvi medenine.

Večina nas prisega na klasično zeleno novoletno jelko. Res deluje še najbolj naravno. A glede na to, da vsako leto sanjamo o belem božiču, letošnji trend okraševanja kaže na to, da so moderne zelene smrečice, rahlo posute s svetlikajočim umetnim snegom. Zasnežene smrečice pričarajo vtis, kot, da je ravno snežilo. Okraski na takšnih smrečicah še bolj izstopajo, sploh pisani. Letos so med pastelnimi, temno rdečimi in zelenimi okraski, še posebej zaželeni leseni obeski za božične dekoracije. Kdor prisega na klasiko, bo krasil v vijolični, rdeči ali zlati barvi. V trgovinah pa boste letos še posebej veliko božične dekoracije zasledili v barvi starega zlata, medenine in biserov.

