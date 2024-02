Letos bodo obnovili več otroških in športnih igrišč

Letos bodo v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih obnovili več javnih otroških in športnih igrišč, s čimer želijo občanom zagotoviti še boljše pogoje za aktivno preživljanje prostega časa. Projekt obnove se začenja na dveh otroških igriščih, in sicer v Mestnem parku Celje in na Brodarjevi ulici v MČ Dolgo polje.

Letos načrtujejo še obnovo otroških igrišč v MČ Dečkovo naselje, MČ Nova vas, MČ Savinja, MČ Gaberje in KS Teharje.

»Prav tako bomo obnovili športni igrišči v KS Trnovlje in KS Aljažev hrib (na Kalvariji), načrtujemo pa tudi izgradnjo prvega pasjega parka v Celju. Zavedamo se, da urejena otroška in športna igrišča omogočajo varne pogoje za igro, so pomembna za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in so pogosto tudi središča medgeneracijskega druženja,« pojasnjujejo na Mestni občini Celje. Skupno je za načrtovane aktivnosti obnove otroških in športnih igrišč v letošnjem proračunu predvidenih 360.000 evrov.

Kot je znano, so lani poleti neurja in poplave močno poškodovali otroško igrišče v Mestnem parku. Javno podjetje Zelenice je v tem mesecu že odstranilo poškodovano igralo, ograjo in zamuljen rečni prodec, trenutno pa je v teku javno naročilo za izbiro dobavitelja novih igral, ki jih bodo postavili v spomladanskih mesecih.