Leto 2022 je prineslo velik obisk in rekordni izkupiček

Uspešno leto. Za Muzej novejše zgodovine Celje (MNZC) je bilo leto 2022 precej uspešno.

V letu 2022 so v MNZC zabeležili kar okrog 21.000 obiskovalcev znotraj muzejskih zidov. Če prištejejo grobo oceno obiskovalcev na gostujočih razstavah, ki dosega okrog 39.000, pa je bil obisk zares dober. Skupno število je namreč celo nekoliko višje od povprečja pred epidemijo. Poleg tega so v minulem letu zabeležili tudi najvišji izkupiček od prodanih vstopnic, muzejskih materialov ter sponzorskih sredstev v zgodovini. »To nam je prišlo še kako prav pri obnovi Pelikanove hiše,« je pojasnil dr. Tone Kregar, direktor muzeja. Dobro jim kaže tudi za to leto.

Letos pripravljajo kar nekaj projektov

Kot je pojasnil Kregar, je bila jubilejna razstava Andreja Šifrerja, ki se je pred kratkim zaprla, pravi mali hit in je pokazala, kako pomembno je, da muzej ohranja tudi pop kulturno dediščino. V letošnjem letu pa načrtujejo še nekaj večjih razstav.

Pravkar so odprli novo občasno razstavo Stran pa ne bomo metal’: O pogubnih navadah in boljših praksah. 25. maja bodo v novi Galeriji Božena, kjer trenutno gostuje prva občasna razstava Lepota je ženskega imena, ki predstavlja izbor portretnih, promenadnih in drugih fotografij Josipa Pelikana, na katerih so upodobljene ženske, odprli razstavo Zgodovina Cinkarne skozi objektiv mojstra Pelikana. Ta bo odprta do konca letošnjega septembra. V Rogaški Slatini, kjer se nahaja še en Pelikanov atelje, bodo ob 100. obletnici ateljeja s tamkajšnjim zavodom za turizem odprli pregledno razstavo, povezano z omenjeno kulturno dediščino. Največji zalogaj, ki jih čaka letos, pa ostaja dokončna prenova Pelikanove hiše v Celju. Več o tem pa v aktualni številki časopisa Celjan. (MH)