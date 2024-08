LETALIŠČE SL. KONJICE Tekmovali in družili so se piloti vseh generacij

Na letališču Slovenske Konjice, ki leži med Žičami in Ločami, so se prvo avgustovsko soboto srečali piloti vseh generacij. Domači Aeroklub Slovenske Konjice je namreč pripravil tradicionalno letno srečanje letalcev.

Srečanja so se udeležili aktivni in upokojeni piloti in pilotke iz vse Slovenije.

Med njimi člani Združenja slovenskih vojaških pilotov in Združenja slovenskih žensk letalk, seniorji Društva Adria Airways, tudi piloti dronov in drugi.

Nekateri so se na letališče pripeljali s svojimi letali, drugi z avtomobili, vsem pa je bil cilj preživeti prijeten dan s svojimi stanovskimi kolegi in somišljeniki. V ospredju pogovorov so bile seveda zlasti tematike, povezane z letalstvom.

45 let konjiškega Aerokluba

Predsednik domačega Aerokluba Miran Gorinšek je spomnil, da Aeroklub Slovenske Konjice letos obeležuje 45 let delovanja. Pozimi leta 1979 se je zbralo približno ducat letalskih entuziastov in v zelo skromnih razmerah ustanovilo klub. Bolj intenzivno se je začel razvijati konec 80. in v 90. letih.

»Ponosni smo na prehojeno pot. Posledica prvih korakov je sodobno letališče z asfaltirano stezo in zelo veliko izšolanih pilotov,« je povedal med drugim.

Najbolj natančni pilotki iz Oplotnice

Srečanje letalcev so začeli s tradicionalnim tekmovanjem v natančnem pristajanju. Najbolj natančno je pristala članica Aerokluba Slovenske Konjice dr. Marinka Brglez Sever, ki leti že od svojega 16. leta in je doma iz občine Oplotnica, od koder prihaja tudi drugo uvrščena letalka Andreja Janžič. Tretje mesto na tekmovanju v natančnem pristajanju je osvojil Domen Klemenc.

Daljša reportaža je objavljena v tiskani številki loklanega časopisa NOVICE.

(NK)