Leskovčan Svit Stramšak najboljši v državi

Pogovarjali smo se s Svitom Stramšakom, dijakom Srednje šole Slovenska Bistrica. Svit je Leskovčan, ki je na državnem tekmovanju iz biologije zasedel prvo mesto. Julija bo Slovenijo zastopal na biološki olimpijadi v Kazahstanu.

Svit, ni skrivnost, da imaš rad naravo. Marca si se udeležil državnega tekmovanja iz biologije. Dosegel si prvo mesto v Sloveniji in s tem zlato priznanje. Si takšen dosežek pričakoval?

Tega tekmovanja sem se že udeležil lansko leto, a sem dosegel precej slabši rezultat. Letošnje leto sem bil na tekmovanje bistveno bolj pripravljen, saj me letos navsezadnje čaka tudi matura iz biologije. Zaradi tega mislim, da mi je bilo zlato priznanje bolj dosegljivo kot leto prej. Kljub temu pa je bil takšen dosežek nepričakovan, a zelo dobrodošel.

Nato so sledile dodatne priprave, v maju pa si se na izboru dokončno uvrstil v četverico, ki bo Slovenijo zastopala v Kazahstanu …

Naj povem, da je bil izbor strukturiran drugače kot državno tekmovanje, saj ima poleg teoretičnega dela tudi praktične naloge. Te so me skrbele še bolj kot teorija, saj vključujejo uporabo raznih laboratorijskih metod in pripomočkov. Na letošnjem izboru sta bili osrednji praktični nalogi na primer sekcija ribe in priprava rastlinskega preparata za mikroskopiranje. Spomnim se, da sem se zelo sprostil, ko je minil. Kljub temu je teoretični del zahtevnejši kot državno tekmovanje. Pola ima približno 25 strani in 30 nalog, za katere smo imeli dve uri časa. Ko smo odpisali, so nas spustili na hodnik, kjer smo okoli pol ure čakali, da bodo naši odgovori in delo ocenjeni. Ta čas je verjetno bil najbolj stresen del celotnega tekmovanja, saj smo si vsi udeleženci med seboj primerjali naše odgovore in »živčkali«.

Se boste z ostalimi, ki s teboj odhajajo na olimpijado, pred odhodom še kaj sestali?

Udeleženci olimpijade se naj ne bi smeli pripravljati na tekmovanje skupinsko s pomočjo profesorjev do dveh tednov pred olimpijado, tako piše v pravilniku. Zaradi tega se bomo do približno 22. junija pripravljali sami, nato pa se bomo udeleževali priprav na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer nas bodo učili profesorji s fakultete.

Kmalu boš zaključil gimnazijo … Kam odhajaš študirat?

Po mojem ni nikakršno presenečenje, da grem študirat biologijo, in sicer na Biotehnično fakulteto v Ljubljani. Ko bom kmalu hodil na priprave za olimpijado, bom dodatno spoznal prostore, kjer se bo oktobra (po vsej sreči) začel študij.

Več o Svitu in o tem, zakaj se poti v Kazahstan še posebej veseli, pa v aktualni številki Bistriških novic. (A. S.)