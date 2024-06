Leo klub Slovenska Bistrica prireja dobrodelno dražbo dresa Luke Dončića

V Leo klubu Slovenska Bistrica prirejajo dobrodelno dražbo podpisanega dresa Luke Dončića. Kot so sporočili, želijo z dražbo zbrati čim več sredstev za pomoč mladim športnikom. Dražba bo potekala med 17. in 21. junijem na spletni strani dobrodelnadrazba.si. Tam so zbrane tudi vse informacije o dražbi.

Luka Dončić je eden največjih ambasadorjev slovenskega športa in tudi velikodušna oseba, ki z veseljem pomaga drugim. V tem duhu bo tudi Leo klub Slovenska Bistrica celoten izkupiček dražbe namenil mladim športnikom, ki so šele na začetku svoje kariere. Z zbranimi sredstvi bodo pokrili letne vadnine in omogočili nakup opreme za treninge tistim, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja, je med drugim izpostavil predsednik Leo kluba Slovenska Bistrica Anej Dukarić.

Leo klub Slovenska Bistrica je bil ustanovljen leta 2012 in danes šteje 11 članov. S svojim delovanjem si prizadevajo za pomoč in izboljšanje kakovosti življenja predvsem v lokalnem okolju.

»V letu 2021 smo uspešno izvedli dražbo dresa Tadeja Pogačarja, tokrat pa nam je dres poklonil Luka Dončić. Naš cilj je podpreti vsaj deset nadobudnih talentov in jim omogočiti, da se razvijajo v vrhunske športnike, ki bodo nekoč morda dosegli uspehe, podobne Lukovim,« je še dejal Dukarić.