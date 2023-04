Lemberška velikonočna mlinčna potica, kraljična med velikonočnimi poticami + RECEPT

V Lembergu na velikonočnih mizah kraljuje mlinčna potica: lani je bila vpisana v register nesnovne kulturne dediščine.

V Lembergu v občini Šmarje pri Jelšah ob velikonočnih praznikih pečejo tradicionalno velikonočno mlinčno potico. Je njihova kulinarična posebnost, ki je bila lani vpisana v register nesnovne kulturne dediščine.

Zakaj v Lembergu pravijo, da gre za kraljično med poticami, je za Radio Rogla pojasnila predsednica Turistično-kulturnega društva Lemberg Slavica Lorenčak:

V muzeju na Rotovžu v Lembergu bodo jutri mlinčne potice razstavili. Na ogled bodo potice, ki jih bodo izdelali otroci na današnji velikonočni delavnici in potice članic društva.

Potica, pogača, mlinčevka

Lemberška mlinčna potica je bogata, tako po sestavinah kot po videzu. Je okrogla, visoka med deset in petnajst cm, tehta od štiri do pet kg, sijoče zlato rumene barve in na vrhu zaključena kakor roža, v prispevku, objavljenjem na spletni strani šmarske Občine, piše dr. Marja Lorenčak Kiker. Lemberška mlinčna potica je bliže pogači, ne orehovi potici, ki je drugače oblikovana in res povita. Tudi po sočnosti se mlinčna potica približa bolj pogači in manj orehovi potici. Testo pri mlinčni potici je, kot pri pogači, raztegnjeno preko pekača, ki ga potegnemo navzgor z vseh strani, da pokrijemo mlince z nadevom (pogača je brez mlincev, za nadev ima le skuto).

Izvirna lemberška mlinčna potica ima štiri mlince iz vzhajanega testa ter jajčni sir iz štiridesetih jajc, mleka in žemljic, v katerega primešamo orehe, prelite z vročim mlekom, dodamo rozine, sladkor, limonino lupinico in rum po okusu. Tak recept je znan le v Lembergu in njegovi okolici.

RECEPT: Lemberška velikonočna mlinčna potica

Originalen recept Anike Lorenčak, Vir: smarje.si

TESTO za štiri mlince:

80 dkg bele moke

½ l mleka oz. po potrebi dodajaš

5 jajc

kvas (eno kocko svežega kvasa)

limonina lupinica

4 žlice poljubne maščobe (maslo, margarina, olje …)

12 dkg sladkorja

malo soli

PRIPRAVA:

V poljubno maščobo zmešaš 4 rumenjake in eno celo jajce. Beljak ločiš posebej v posodo. Nato dodaš sladkor, limonino lupinico-naribano in toplo mleko s kvasom, ki ga takole pripraviš: kvas, 5 žlic toplega mleka, 1 žlico sladkorja in zmešaš. Pustiš 15 minut, da vzhaja. V moko narediš jamico in vanjo vliješ vzhajan kvas in ostale sestavine, poljubne maščobe, sladkor … S kuhalnico dobro premešaš in pustiš vzhajati. Nato razdeliš testo na 4 enake dele, razvaljaš v mlince. Med tem, ko pečeš prvega na 200 stopinj C, pripraviš drugega in tako naprej. Pečeš pribižno 10 minut. Pečeš tako dolgo, da je mlinec zlato rumene barve. Ko jih jemlješ iz pečice, jih pokrij s platnenim prtom.

NADEV:

Potrebuješ: 8 – 10 velikih belih žemelj

1 kg zmletih orehov, ki jih popariš z 1 ½ l vrelim mlekom

40 jajc + 2 l mleka

sladkor po okusu

limonino lupinico

vanilij sladkor

cimet

kislo smetano

sladko smetano

rozine

1 dcl ruma

PRIPRAVA:

Posodo, v kateri pečeš jajčni sir (jajca + mleko + žemlje), najprej namažeš z margarino. Žemlje na tanko narežeš, jajca in mleko zmiksaš in s tem preliješ žemlje. Postaviš v ogreto pečico na 200 stopinj C in pečeš 1 uro. Ko je sir pečen, ga pustiš, da se malo ohladi. Iz tega sira potem narediš nadev takole: dodaš poparjene orehe, sladkor po okusu, limonino lupinico, vanilij sladkor, cimet, kislo smetano, sladko smetano in rozine, pa na rum ne pozabi.

TESTO ZA AVBO IN PRIPRAVA POTICE ZA V PEČ

To je enako kvašeno testo kot za mlince. Ko je testo vzhajano, ga razvaljaš, položiš na pekač (pravokoten ali okrogel), tako da testo visi preko robov pekača. Nato testo namažeš z nadevom (ne testa, ki visi preko pekača), položiš nanj prvi mlinec, na katerega spet namažeš nadev in tako dalje. Potem poviješ potico v avbo, tako da testo, ki visi preko pekača, potegneš z vsake strani na vrh potice. Preden daš potico v pečico, jo namažeš s stepenim jajcem. Seveda potico moraš, tik preden jo daš v pečico, še nekajkrat prepikati z vilico. Pečeš na 180 stopinj C 1 uro in pol.

Dober tek!

(Vir besedila in fotografij: smarje.si, TKD Lemberg)