Le še ta teden ugodnejše vozovnice za smučanje na Treh kraljih

Le še ta teden, do 30. novembra, je mogoče kupiti smučarske vozovnice za RTC Jakec Trije kralji po ugodnejših predprodajnih cenah. »V povprečju so za približno 20 odstotkov cenejše, kot bodo v redni prodaji,« pojasni direktor Aleš Juhart in doda, da je pri njih mogoče kupiti tudi družinsko vozovnico (za 2 odrasli osebi in neomejeno število otrok), kar ocenjuje kot zelo ugodno.

Pred dnevi je Tri kralje prekrila debela snežna odeja, prav tako proge umetno zasnežujejo. In čeprav je v teh dneh topleje, v RTC Jakec, kjer so lani vzpostavili čisto novo štirisedežnico, želijo, da bi lahko naprave pognali v začetku decembra.