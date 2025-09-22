Latin Ladies iz Slovenske Bistrice evropske prvakinje

V soboto, 20. septembra, je v madžarskem Siófoku potekalo evropsko prvenstvo v latinskoameriških plesih pod okriljem zveze WADF. Med nastopajočimi so bile tudi članice plesnega studia Plohl iz Slovenske Bistrice, ženska formacija Latin Ladies (Simona, Tinkara, Vesna, Barbara, Nastja, Liljana in Julija).

Tekmovale so v dveh kategorijah – koreografiran show male skupine in sinhron show male skupine. V kategoriji koreografiran show so premierno predstavile novo točko Rhythm of the night. Kljub tehničnim težavam z glasbo so nastope izvedle zbrano in prepričljivo ter si z obema nastopoma priplesale naslov evropskih prvakinj.

Z dvema zmagama so Latin Ladies že na začetku nove plesne sezone 2025/26 potrdile svojo kakovost. Poleg odličnih rezultatov so na tekmovanju prejele še povabilo na svetovni pokal, ki bo potekal novembra letos.

»Rezultati so potrditev tega, da dekleta LATIN LADIES, ki so zaposlene, mame in žene, vseeno najdejo čas in voljo za naporne treninge in tekmovanja … Naj bodo navdih in spodbuda pri uresničitvi sanj tudi drugim ženskam,« je še dodala vodja Plesnega studia Plohl, Martina Plohl.

