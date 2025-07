Laško: Prihaja 60. Pivo in cvetje

Ta vikend bo Laško ponovno gostilo tradicionalni festival Pivo in cvetje, ki letos obeležuje dve pomembni obletnici – šestdeseto obletnico festivala in praznovanje dvestoletnice tradicije pivovarstva v Laškem.

Tudi letos bodo obiskovalci lahko uživali v kar 18 koncertih različnih glasbenih zvrsti, posebno dušo pa bo festivalu dal spremljevalni program.

»Pivo in cvetje ni le festival, je kulturna dediščina kraja. V program so tudi letos še posebej dejavno vključena lokalna društva in zavodi – od godbe na pihala in mažoret, do zbirateljev, likovnikov, domoznansko in zbirateljsko društvo, društvo invalidov in turistično društvo. Letos bodo ulice Laškega še bolj ocvetličene, javni zavodi in društva so sodelovali pri pripravi tematskih foto točk s cvetličnimi elementi, ki bodo vabili k doživetju festivala skozi oko in objektiv.

Etnografski dragulj letošnjega festivala ostaja tudi letos Ohcet po stari šegi, ki bo v nedeljo, 13. julija, na kateri se bo v javni slovesnosti poročil 52. festivalski par,« je na novinarski konferenci pred festivalom povedal laški župan Marko Šantej in posebej povabil občane Laškega tudi na Dan Laščanov, ki velja za neuradni začetek jubilejnega slavja, v četrtek, 10. julija.

Festival bo dal poudarek na trajnosti

Miha Mirt, direktor Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško – STIK, je na omenjeni novinarski konferenci predstavil organizacijske novosti in posebnosti ter poudaril prizadevanja za trajnostno naravnan festival: »Letos nadaljujemo z jasnimi koraki k trajnostnosti – od povratnih kozarcev, eko otokov, pa do Recycle Puba v kampu, kjer lahko gostje pijačo plačajo s pobranimi odpadki. Vključujemo tudi lokalno kulinariko, kjer smo v preteklih letih uspešno predstavili lokalno posebnost pod znamko Laški pes, narejeno iz lokalnih sestavin. Festivalska parkirišča bodo urejena, skupaj s Slovenskimi železnicami pa je organiziran tudi obiskovalcem prijazen, varen in festivalskemu programu prilagojen vlakovni prevoz«.

Ob tem je spomnil tudi na sistem brezplačnih festivalskih vstopnic za občane Laškega in seveda na jubilejni ognjemet, ki se vrača po nekaj letih in so ga poimenovali Svetlobni šopek. (MH)