Policisti so dopoldne prijeli storilca, ki je nekaj po 10. uri vstopil v začasno pisarno Zdravstvenega doma Laško in na mizi pustil kovček, za katerega pa je dejal, da je v njem bomba.

Osumljenec je odšel, policija pa je izpraznila objekt in ga zavarovala, območje so nato pregledali pripadniki oddelka za protibombno zaščito.

Hitro so ugotovili, da v kovčku ni eksploziva, storilca pa so prav tako hitro izsledili in ga bodo kazensko ovadili.

PŠ