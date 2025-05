Laško bo ponovno prestolnica namiznega tenisa

V Laškem se je prav danes začelo največje namiznoteniško prvenstvo za parašportnike na svetu – I Feel Slovenia Open Thermana Laško, ki bo potekalo do 17. maja.

20. jubilejnega prvenstva se bodo udeležili športniki iz 43 držav in se v športni dvorani Tri Lilije pomerili v več kot 1000 tekmah. Predstavila se bo tudi 11-članska slovenska reprezentanca. Sestavljajo jo Luka Trtnik, Karin Praček, Ljubiša Gajič, Primož Kancler, Andreja Dolinar, Gašper Mlakar, Barbara Meglič, Peter Jereb, Tomaž Rabuzin in Edi Ravnjak. Najmlajša stoječa igralka je Karin Praček (19 let), najmlajši igralec na invalidskem vozičku pa je Gašper Mlakar (25 let).

Mojca Leskovar, predsednica uprave Thermane Laško:

Športniki bodo bivali v povsem prenovljenih sobah

Začetek prvenstva sovpada z odprtjem nekaj manj kot 100 povsem prenovljenih sob Hotela Zdravilišče Laško. Nekaj več kot 470 tekmovalcev in spremljevalno osebje bo tako bivalo v povsem prenovljenih sobah Hotela Zdravilišče Laško, v Hotelu Thermana Park Laško in v drugih nastanitvenih kapacitetah.

Prvič je prvenstvo bilo organizirano leta 2004, ko se je v Laškem pomerilo 176 igralcev iz 21 držav. Od takrat se je prvenstvo neprestano razvijalo, postalo je eno najprepoznavnejših športnih dogodkov v Laškem. (MH)