Lan in Brina do novih plesnih uspehov

Lan Pristovnik iz Slovenskih Konjic in Brina Đurkin iz Frama pri Mariboru sta na Državnih prvenstvih pod okriljem kluba Diamant Ljubljana dosegla dobre plesne rezultate. Plesno znanje pridobivata v Plesnem studiu Plohl v Slovenski Bistrici pod okriljem vrhunske trenerke in izvrstne koreografinje Martine Plohl.

Januarja sta na Ptuju tekmovala iz petih standardnih plesov (angleški valček, tango, dunajski valček, slow fox, quickstep), ter si priplesala četrto mesto.

Na dan žena pa sta Brina in Lan na Državnem prvenstvu iz latinskoameriških plesov v Ljubljani zasedla odlično tretje mesto, kjer sta odplesala sambo, čačača, rumbo, paso doble in jive. (E. N.)

