Lahki narastek z bučkami in jogurtom

Sestavine za 4 osebe:

1 večja bučka

4 jajca

500 ml grškega ali navadnega jogurta

2 stroka česna

šopek svežega zelišča (drobnjak ali peteršilj ali koper)

3 žlice poljubne moke

3 žlice pirinega zdroba

pol žličke pecilnega praška

sol in poper

maslo za namastitev pekača

Priprava

1. korak:

Bučke očistimo, operemo in grobo naribamo, lahko jih tudi narežemo na rezine ali polmesece.

2. korak:

V drugi skledi razžvrkljamo jajca in jim vmešamo jogurt, sol in poper, sesekljan česen in

sesekljan drobnjak ali kakšno drugo sveže zelišče. V zmes vmešamo še moko, zdrob in pecilni prašek. Pazimo, da v zmesi ni grudic od moke. Na koncu v jogurtovo zmes vmešamo še bučke.

Če se nam zdi potrebno, zmes še malo posolimo.

3. korak:

Pekač za narastke namastimo z oljem in vanj enakomerno razporedimo pripravljeno zmes.

Narastek potisnemo v pečico ogreto na 200 o C in pečemo približno 30 minut. Pečen je, ko se zlato rjavo obarva. Narastek je dober topel ali hladen. K toplemu se zraven odlično prileže zelena solata.

Hitro pripravljena jed je skupaj s skledo solate zdrav in lahek obrok. Če narastek narežemo na majhne kose pa dobimo izvrsten prigrizek za zabave in piknike.