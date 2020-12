Konjiški Lambrechtov dom: Brez novih okužb, spet dovoljeni obiski

V konjiškem Lambrechtovem domu s 160 stanovalci in z nekaj več kot 100 zaposlenimi ohranjajo stabilne zdravstvene razmere, kar pomeni, da novih okužb s covidom-19 ni.

Spet obiski

Po besedah direktoric Irene Vozlič Stjepčevič lahko razmere v domu že primerjajo s tistim pred epidemijo. »Le obiski so tisti, ki še ne potekajo tako, kot smo bili vajeni. Na vladni ravni se še vedno priporoča, da obiskov naj ne bi bilo, saj se s tem veča možnost vdora virusa covid-19. A v našem domu smo kljub temu obiske ponovno omogočili že 3. decembra, seveda ob upoštevanju preventivnih ukrepov. Zavedamo se pomena socialnih stikov. Tako svojci lahko osrečijo svoje najdražje, ki bivajo pri nas. To je nekakšno darilo zanje,« poudarja direktorica. Na obisk lahko pride po ena zdrava odrasla oseba na teden. Za obisk pa se je potrebno naročiti v socialni službi doma.

Božiček z masko

Medtem pa so v Lambrechtov dom ponovno začeli sprejemati nove stanovalce, ki so bili na čakalnih listah. Sprejemi potekajo postopoma, pod pogojem, da je izvid testa na covid-19 negativen. V domu je že en teden reden gost tudi konjiški arhidiakon Jože Vogrin, ki se druži s stanovalci ločeno po enotah. Pogovarjajo se, izražajo svoja občutja, molijo. V domu je prav tako že zavelo predpraznično vzdušje. »Tradicionalnega prednovoletnega druženja letos ne bomo organizirali. Verjamemo pa, da bomo lahko na slavnostni večerji z živo glasbo in zabavnim pro-gramov znova uživali konec naslednjega leta. Bo pa stanovalce zagotovo obiskal Božiček, z masko seveda. Srečal se bo z vsakim stanovalcem, mu izročil majhno pozornost in na uho šepnil dobre želje,« napoveduje Vozličeva. (Več v četrtkovi izdaji NOVIC).

