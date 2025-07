Kvašeni pisani rogljički

Recept za kvašene pisane rogljičke predstavlja Albina Fajs iz Spodnje Nove vasi pri Slovenski Bistrici, ki je že 12 let tudi predsednica Aktiva kmečkih žena Slovenska Bistrica in vešča številnih kuharskih spretnosti.

Sestavine

Testo:

70 dag namenske moke

1 kocka kvasa

1 pecilni prašek

1 žlička soli

2 žlici sladkorja

2 jajci

2,5 dcl mlačne vode

2,5 dcl belega olja

3 žlice kakava

Sladkorna voda:

3 dcl vode

25 dag sladkorja

1 vanilin sladkorja

Priprava

Vse sestavine za testo (razen kakava) zgnetemo in pustimo počivati 20 minut.

Nato testo razdelimo na 2 dela in v en del dodamo kakav.

Vsako polovico testa razdelimo na 8 enakih kroglic. Pustimo še 10 minut.

Nato vzamemo eno svetlo in eno temno kroglico, vsako posebej razvaljamo v krog in položimo svetlo testo na temnega ter razrežemo na 8 trikotnikov. Vsak trikotnik zvijamo od širšega proti ožjemu delu.

Pečemo na 180° C 15 minut.

Za sladkorno vodo vse sestavine zmešaš in pustiš vreti 5 minut.

Ko so rogljički pečeni, še vroče namočiš v sladkorno vodo in jih odložiš na pripravljen pladenj.