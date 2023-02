Kuskus z zelenjavo

Sestavine za 4 osebe:

· 200 g kuskusa

· 1 zelena paprika

· 1 bučka

· 10 češnjevih paradižnikov

· 1 bela čebula-srebrnjak

· 2 korenčka

· 50 g praženih mandeljnov

· 50 g indijskih oreščkov

· malo olivnega olja in malo masla

· žlička soli

Priprava

1. korak:

Kuskus stresemo v skledo, ga malo posolimo in premešamo. Zavremo pol litra vode in jo prelijemo čez kuskus. Skledico pokrijemo in pustimo, da kuskus vpije vodo in se napne.

2. korak:

Papriko, bučko in mladi čebulici operemo, očistimo in narežemo na manjše kose. Paradižnike razpolovimo, korenček pa ostrgamo in narežemo na manjše koščke.

3. korak:

V voku ali večji ponvi segrejemo malo olja in žličko masla, na maščobo najprej stresemo korenček in čebulo, solimo in malo popražimo. Nato dodamo še ostalo zelenjavo in vse skupaj med mešanjem pražimo približno deset minut, da je zelenjava popečena, vendar ne predolgo, da ostane čvrsta. V popraženo zelenjavo vmešamo kuskus, vse skupaj dobro premešamo in solimo po okusu, na koncu pa vmešamo še mandlje ter indijske oreščke.

Hitro pripravljen hranljiv obrok iz kuskusa in sveže zelenjave lahko ponudimo kot prilogo mesu ali kot samostojno jed s skledo kumarične solate s kislo smetano.