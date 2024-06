Kunigundanje pritegnilo več kot dva tisoč obiskovalcev

Kunigundanje 1 od 4

Dobrodelno. Zbirali denar za nakup novega defibrilatorja.

Za organizatorji je še eno uspešno Kunigundanje. Pripravili so ga prvo junijsko nedeljo. ‘Gonilni sili’ dogodka, člana Planinskega društva Galicija Miran Gracer in Grega Novak, sta prireditev pripravila pri Planinskem domu Šentjungert, Gora oz. na Kunigundi. Dogodek je bil izjemno uspešen in je pritegnil približno 2000 obiskovalcev, ki so uživali v lepem vremenu, v dobri pijači in hrani.

Več kot 15 prostovoljcev je skrbelo za strežbo pijače in hrane, še deset jih je pomagalo v kuhinji in pri sprotnem čiščenju. Veselje in druženje so dodatno popestrili koncerti šestih narodnozabavnih ansamblov, ki so poskrbeli za odlično glasbeno vzdušje skozi ves dan.

»Na dogodku smo zbirali prostovoljne prispevke za nakup defibrilatorja, ki ga bomo namestili na Planinskem domu Šentjungert. Ta pomembna naprava bo zagotovo prispevala k večji varnosti obiskovalcev doma in okoliških planinskih poti,« sta še povedala organizatorja, ki že napovedujeta nove planinske dogodke.