Kulturni praznik bo v Celju pester

Kulturni praznik. Tudi v Celju vrata brezplačno odpirajo številne kulturne ustanove.

Kulturni praznik, ki ga obeležujemo vsako leto 8. februarja, je edinstven slovenski praznik, ki v središče vsaj za en dan postavlja kulturo. Takrat je običajno mogoč brezplačen vstop v večino kulturnih ustanov, kot so muzeji, galerije in podobno – tako je tudi v Celju, poleg tega pa številne kulturne ustanove ponujajo še dodatne aktivnosti. Kaj bo torej 8. februarja mogoče početi v Celju?

Obiščite muzeje

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, bodo obeležili v obeh celjskih muzejih. Tako v Pokrajinskem muzeju Celje kot v Muzeju novejše zgodovine Celje bodo obiskovalcem ponudili brezplačen vstop in ogled vseh razstav. V Pokrajinskem muzeju bodo poleg ogleda nove arheološke razstave Jupiter – ljubimec na voljo tudi vodeni ogledi razstav Obtežilniki, Avgust Friderik Seebacher in Prevzeto v zaščito. V Muzeju novejše zgodovine pa bodo poskrbeli za oživitev Ulice obrtnikov in muzejske lekarne, na voljo bosta tudi vodstvi po Spominski sobi Stari pisker in razstavi Stran pa ne bomo metal’.

Brezplačno bo mogoče obiskati Stari grad Celje. Vodenje z vitezom Parsifalom bo na voljo z doplačilom. Dan odprtih vrat bodo organizirali tudi v Zgodovinskem arhivu Celje. Program bodo začeli z ogledom razstave ‘Je bilo v Celju dovolj mostov?’, mogoče bo pokukati tudi v arhivsko skladišče.

Vrata bo na kulturni praznik brezplačno odprl tudi Center sodobnih umetnosti Celje. V Galeriji sodobne umetnosti bodo organizirali vodstvo po novi razstavi V hudičevi luknji avtorice Keiko Miyazaki, v Likovnem salonu pa se obeta otvoritev razstave Jake Babnika: Gibljive slike.

Prešernovanje v Osrednji knjižnici Celje in v starem mestnem jedru

V Osrednji knjižnici Celje bodo iz zakladnice svoje bogate knjižne zbirke postavili na ogled prvotiske del Franceta Prešerna in Rudolfa Maistra ter organizirali vodenje po razstavi. Razstavo bo s svojimi recitali pesmi popestrila Celjanka Alenka Pečnik. Prav na kulturni praznik pa bodo tudi začeli letošnje bralno popotovanje do zvezd s knjižno čajanko ob 13. bralni znački za odrasle.

V starem mestnem jedru bo preko ambientalnega ozvočenja opoldne mogoče prisluhniti prenosu 38. recitala Prešernove poezije Združenja dramskih umetnikov Slovenije recitatorjev iz Ljubljane, Maribora in Nove Gorice. V Slovenskem ljudskem gledališču pa zvečer pripravljajo koncert (z vstopnino) skupine Bossa de Novo.