KULTURA LITERATURA Osrednji prostor Festivala Fabula odslej v Celju

Festival Literature sveta – Fabula že več kot 20 let prepleta slovensko in mednarodno literaturo ter nam odpira okno v literature sveta. Letošnji, ki poteka med 1. in 21. marcem, pa odpira tudi novo poglavje.

Osrednji prostor programa se je namreč preselil v Celje, ki je postalo eno ključnih prizorišč. Umetniški vodja festivala Fabula Aljaž Koprivnikar:

Rdeča nit festivala torej ostajajo povabljeni avtorji in srečanja z njimi.

Festival uradno začenjajo jutri zvečer v Ljudskem gledališču Celje, kjer bo pogovor z britansko-nemško pisateljico ganskega porekla Sharon Dodua Otoo.

Festivalski večeri z domačimi avtorji bodo tudi v knjižnicah Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Laško, Žalec, Velenje in Bistrica ob Sotli. Literatura in festival sta namreč živ organizem, ki se ves čas ozira za novim občinstvom in gre tja, kjer je zanimanje za kritično mišljenje, branje in literaturo, pravi Aljaž Koprivnikar.

Letošnje dogajanje poteka pod sloganom Izkrivljena resničnost. Seveda ni izbran naključno:

Festival ima več podprogramov. Mlada Fabula je namenjena otrokom in mladini, Fabula v teoriji prinaša družboslovne razprave, Fabula zunaj literature preplet literature in drugih vej umetnosti. Literaturo pa želijo širiti tudi v javni prostor. Tako so mestne avtobuse obogatile QR kode, preko katerih potniki lahko dostopajo do odlomkov izbranih sodobnih evropskih romanov. Uredili so tudi literarne instalacije:

Na celjskem Krekovem trgu je urejena posebna interaktivna informacijska točka – Fabula Kiosk v legendarni obliki Kioska K67, ki predstavlja preteklost, sedanjost in prihodnost festivala. Bogat program lahko preverite tudi na spletni strani festival-fabula.org.

(Nina Krobat, Kultura literatura na Radiu Rogla, Foto: Festival Fabula Facebook)