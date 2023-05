KULTURA LITERATURA Od danes 26. Slovenski dnevi knjige v Mariboru

V štajerski prestolnici začenjajo 26. Slovenske dneve knjige v Mariboru.

Festival poteka v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor. Koordinatorica knjižnega sejma in spremljevalnega programa sejma Nina Medved:

Dnevi knjige v Mariboru potekajo pod geslom Ko te napiše knjiga. Letos so ga povezali z motom Najdi svojo knjigo, najdi svoj svet, saj želijo v fantastični svet literature povabiti kar se da veliko bralcev:

Uradno odprtje knjižnega festivala je danes, v torek, 30. maja. Pestro dogajanje bo potekalo vse do sobote, 3. junija. Organizatorji so zasnovali zanimiv in zelo peter program z okoli 80 različnimi dogodki in 200 nastopajočimi, za vse generacije bralcev. Osrednji gost festivala je mladinski pisatelj Slavko Pregelj.

Vse podrobnosti programa 26. Slovenskih dnevov knjige v Mariboru najdete tudi na spletni strani in družbenih omrežjih.

(Nina Krobat, Kultura literatura, Radio Rogla; Foto: MKC)