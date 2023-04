KULTURA LITERATURA Karel Destovnik Kajuh večni mir našel v četrtem grobu

Šoštanjčani in tudi Velenjčani so Kajuhovo leto obeležili že lani, na kar smo spomnili tudi v Kulturi literaturi. Ker pa je nacionalno Kajuhovo leto letos, smo pripravili še nekaj zanimivosti o sicer kratkem življenju narodnega heroja.

Karol Vasle se je rodil v precej premožno okolje – družina Marije Vasle je namreč imela hotel Austria, kasneje imenovan Jugoslavija. Še danes je to ena mogočnejših stavb ob vstopu v Šoštanj, a je na njej zapisan napačen datum rojstva. Šele ko se je raziskovalec Vlado Vrbič dokopal do rojstnega lista, smo izvedeli, da se je pesnik rodil 13. in ne 19. decembra.

Priljubljen pri dekletih

Ko ga je za sina priznal oče Jože, je dobil tudi priimek Destovnik, psevdonim Kajuh pa je povzel po koči, v kateri je živel njegov ded. Prve pesmi je zapisoval z zeleno tinto. Kot srednješolec je bil izjemno priljubljen med dekleti, najbrž tudi zaradi športne postave, med drugim je bil vratar pri lokalnem nogometnem klubu. Živeli so na podstrešju prej omenjenega hotela, kjer je občasno prodajal tudi kino vstopnice. Poleg pisem in razglednic je ohranjena tudi njegova pisalna miza, ki je na ogled v Vili Mayer v Šoštanju.

Štirikrat prekopan

Pa ste vedeli, da je bil Kajuh kar štirikrat prekopan? Na pustni torek, 22. februarja 1944, ga je v Zavodnjah na Žlebnikovi domačiji ustrelil Slovenec v nemški uniformi in ob tem zapisal, da je ubil smejočega se partizana. Sprva so ga pokopali v partizanski grob, tam danes stoji spominski objekt, kasneje na uradno pokopališče v Zavodnjah, nato so ga Šoštanjčani želeli pri sebi, v četrto pa je bila Kajuhova krsta položena v grob na pokopališču v Podkraju pri Velenju.

Zdaj veter raznaša besede njegove. Prisluhni natanko, da čuješ glasove: Lepo je, veš, mama, lepo je živeti. Toda, za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti!

(Goran Obradović)

