KULTURA LITERATURA Celjanka Lila Prap z novo kartonko, v oktobru prireja brezplačne delavnice

Celjanka Lilijana Praprotnik Zupančič, bralci jo poznamo kot Lilo Prap, zagotovo ne potrebuje posebne predstavitve, saj je svetovno znana ilustratorka in pisateljica – njena dela so dosegla okoli 40 držav in več sto tisoč malih in malo večjih bralcev po vsem svetu.

To poletje je pri Mladinski knjigi izšla njena nova kartonka z naslovom Vsi štejemo. Namenjena je zelo malim otrokom, je avtorica povedala za rubriko Kultura literatura na Radiu Rogla:

Glavni junaki njenih slikanic so živali – sloni, dinozavri, ptiči in vsi drugi:

Lila Prap je napisala in ilustrirala že okoli 20 slikanic in vsaki se posveča kar nekaj časa:

Oktober v galeriji Lile Prap bo pester

Lila Prap stvarja za najbolj hvaležno, pa tudi najbolj iskreno občinstvo, ki jo kdaj obišče kar v njeni domači galeriji v Šmarjeti pri Celju. Oktobra tam pripravlja več brezplačnih delavnic.

Kaj ji pomenijo nagrade?

Lila Prap je bila nominirana za prestižne tuje nagrade, od Andersenove do nagrade Astrid Lindgren, doma je prejela ugledna priznanja, tudi nagrado Prešernovega sklada in Levstikovo nagrado za življenjsko delo.