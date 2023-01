KULTURA LITERATURA: Bina Štampe Žmavc

Ena najbolj dejavnih literarnih ustvarjalk Bina Štampe Žmavc je zaprisežena Celjanka. Pa ste vedeli, da njene pesniške zbirke Drobne pesmi sprva založbe niso želele objaviti?

Ena najbolj dejavnih literarnih ustvarjalk Bina Štampe Žmavc je zaprisežena Celjanka. Kljub temu da ji je svet, vsaj preko literature – tako lastne kot drugih avtorjev, na dosegu roke, še danes živi in ustvarja v knežjem mestu.

Pesnica, pripovednica, …

Poznamo jo zlasti kot pesnico za mlade. Zanjo je značilen bogat pesniški jezik, sama si izmišlja besede, pesmi pa so ritmične in tudi tako približane mladim. Tudi v mladinskem pripovedništvu Štampe Žmavčevi ne manjka inovativnih idej, izstopajo domišljijski svetovi, v katerih zlahka prepoznamo avtoričin podpis.

Z mladimi je povezana tudi preko gledališča, kar 13 let je vodila otroško improvizacijsko gledališče v Eksperimentalnem gledališču Celje. Piše tudi za odrasle, med drugim lahko prebiramo njene šansone.

O kvaliteti del izpod njenega peresa pričajo nagrade, denimo Zlata Linhartova značka, pa Zlata paličica za najboljše slovensko odrsko besedilo za otroke in mladino, Desetnica, Večernica, Zlatnik poezije in še jih je.

*

Pa ste vedeli, da njene pesniške zbirke Drobne pesmi sprva založbe niso želele objaviti? Pesmi naj bi bile pretežke za mladino, a Bina Štampe Žmavc, ki se predstavlja tudi pod psevdonimom Bina Bard, meni, da založbe mlade bralce podcenjujejo. Trdi, da dobra literatura najde pot med bralce. Naposled je našla posluh pri založbi Sodobnost International, ki je zbirko Drobne pesmi izdala lani ob pesničinem 70. rojstnem dnevu.

(Goran Obradović, Kultura literatura na Radiu Rogla)