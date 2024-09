Kul Klub – ustvarjalni prostor, ki bogati Dravinjsko dolino***

*** oglasno sporočilo

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) ponosno predstavlja projekt Kul Klub, ki v širšem lokalnem okolju zapolnjuje vrzel v dostopu do kulturnih oz. ustvarjalnih priložnostih in ponuja mentorstvo ter usposabljanja na področju filma, gledališča, glasbe, likovne umetnosti, podcastov in multimedije.

Dosežki, na katere smo lahko ponosni

V zadnjem letu so na področju gledališča nastale tri avtorske predstave, v okviru filma pa trije kratki filmi, ki so prejeli nagrade na različnih nacionalnih in mednarodnih festivalih ter natečajih. V oktobru bosta premierno predvajana še dva avtorska mladinska filma. Na področju multimedije je nastal podcast, v okviru izvajanja glasbenih programov pa so ustvarili šest produktov. V prostorih MCDD lahko mladi dostopajo do produkcijskega studia, ki razpolaga s profesionalno opremo za produkcijo in snemanje glasbe, filmov in multimedijskih vsebin. V okviru likovne umetnosti ponujajo različne aktivnosti, ki so pogosto cenovno težje dostopne ali pa so v slovenskem prostoru še manj znane, otvorili pa so tudi dve razstavi likovnih del.

Pogled v prihodnost

Kul Klub ne le bogati življenje posameznikov, ampak prispeva k dolgoročnemu razvoju naše skupnosti. Z omogočanjem enakovrednih priložnosti na kulturnem področju za vse mlade ustvarja pogoje za vključujočo in ustvarjalno prihodnost Dravinjske doline. Z delavnicami, usposabljanji in umetniškimi projekti bodo še naprej širili kulturni vpliv ter mlade vzpodbujali, da s svojimi idejami soustvarjajo prihodnost lokalne skupnosti. (E. N.)

