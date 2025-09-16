Navada je železna srajca. Pri tistih družinah, v katerih so že stare mame in mame kuhale na plin, se je običajno ta navada prenesla tudi na mlajše generacije, ki cenijo prednosti kuhanja na plin.

Hkrati pa so se plinski štedilniki izkazali za trpežne in preproste za čiščenje in vzdrževanje. Ena od možnih težav steklokeramičnih ali indukcijskih plošč so namreč mehanske poškodbe, kot so praske, če dno posode ni čisto, ali razpoke in zlomi, ki jih povzročijo močni udarci ali padci posode.

Utekočinjeni naftni plin (UNP) v jeklenki je zaradi svoje mobilnosti in preproste dostopnosti odlična rešitev oskrbe z energijo. Dandanes si res težko predstavljamo življenje brez elektrike. Toda pritisk na električno infrastrukturo je vedno večji, saj so vremenski pojavi vedno bolj nenadni in nenavadni, kar lahko pripelje do nenapovedanih izpadov električne energije. V takih primerih je plin idealna rešitev za kuhanje ali ogrevanje, saj je neodvisen od omrežja in zanesljiv energent v vseh temperaturnih pogojih.

Ne nazadnje pa je kuhanje na plin »in« in modna muha vseh ljubiteljev kuhanja. Preverite sami naslednjič, ko boste spremljali svojo najljubšo kuharsko tekmovanje na televiziji.





V domači kuhinji

Glavna prednost kuhanja na plin je hitra priprava hrane in takojšnje ogrevanje, saj kuhanje poteka na odprtem plamenu, kjer sami nastavljamo jakost kuhanja. Če se niste odločeni, naj vam povemo, da vsi pravi kuharski šefi kuhajo na plin. V Butan plinu so se povezali z mladim, nadobudnim Juretom Pavličem, ki se je v letu 2024 s svojim prizadevanjem in znanjem povzpel med finaliste oddaje Masterchef. Na njihovem YouTube kanalu si lahko ogledate recepte, ki jih je pripravil Jure Pavlič, s pomočjo Zelene jeklenke.

Brezplačna dostava

Redna naročila Zelene jeklenke na dom prinašajo mnogo ugodnosti in udobje, zaradi katerega je kuhanje pravi užitek. Preko dostave na dom je plin v vsaki 11. Zeleni jeklenki brezplačen, ob vsaki 4. in 7. točki zvestobe pa uporabniki prejmejo tudi darilo. Po novem imajo pri spletnem naročilu možnost takojšnjega plačila z bančno kartico, trenutno pa poteka akcija brezplačne dostave na dom za naročilo prek spleta.

V kolikor pa ste že uporabnik Zelene jeklenke, lahko priporočite novega uporabnika prek akcije Priporoči Zeleno, pripelji prijatelja (fizično osebo ali poslovnega uporabnika) in si pridobite nagrado.

Kako varno uporabljati plin in plinska trošila?

Čeprav je v zadnjem času vse več govora o tem, da je plin nevaren, ni tako. Glavni vzrok za nesreče je predvsem zastarela plinska inštalacija in kot posledica tega uhajanje plina. Če poskrbimo za vse preventivne ukrepe, kupujemo plin pri pooblaščenem prodajalcu in redno vzdržujemo plinsko napeljavo, je vsak strah popolnoma odveč. Za celovit vpogled zagotavljanja varnosti ob rokovanju s plinskimi jeklenkami, si prenesite Varnostni vodič o uporabi plinske jeklenke.