Kruhov narastek z malinami

Potrebujemo:

300 g starega kruha,

1 žlico sladkorja,

250 g maskarpone sira

2 jajci,

1 žlico medu,

100 g sladke smetane,

300 g malin

Kruh narežemo na srednje velike kocke. Prestavimo jih v ponev ter rahlo popečemo, dodamo žlico sladkorja in pečemo še minuto do dve, da sladkor karamelizira. V posodi zmešamo vse preostale sestavine razen malin. Nato dodamo v zmes kruh, dobro premešamo in pustimo stati slabe pol ure. Dodamo še maline, premešamo in maso predevamo v pomaščen pekač. Pečemo v pečici, ogreti na 200 stopinj, od 40 do 45 minut. Kolač ponudimo s stepeno sladko smetano ter potresemo s sladkorjem v prahu.