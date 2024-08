Kruh z drožmi po receptu Blanke Čakš iz okolice Poljčan

Recept predstavlja Blanka Čakš iz okolice Poljčan.

Sestavine

Nastavek z drožmi:

– Velika žlica droži

– 65 g pšenične moke (gladke)

– 50 g vode (iz izvira ali prekuhane, droži ne marajo klora)

Testo za kruh:

– 500 g pšenične moke (gladke)

– 330 g vode (iz izvira ali prekuhane, droži ne marajo klora)

– 10 g soli

– 120 g aktivnih droži

Priprava

Najprej se lotimo nastavka za droži, ki nam bo kasneje pomagal, da bo testo lepo vzhajalo in bo bolj penasto in luknjasto. Vse zgoraj naštete sestavine za nastavek dobro premešamo v npr. kozarec za vlaganje, ki ga pripremo s pokrovčkom. Pustimo, da se podvoji oz. naraste. To se zgodi v roku med 6-8 ur (odvisno od razpoloženja droži, tvojega razpoloženja, temperature, vode itd).

Ko imamo nastavek pripravljen, najprej za naslednjo peko odvzamemo žlico droži, jih damo v manjšo posodico, zapremo in shranimo v hladilnik.

Preostale droži združimo z vodo, moko in soljo v homogeno testo, ki ga pustimo pol ure počivati. Sledijo prepotegi in prepogibi vsake pol ure vsaj 3x. Testo oblikujemo in ga položimo v vzhajalno košarico, da testo podvoji (8 -12 ur) (odvisno od razpoloženja droži, tvojega razpoloženja, temperature, vode itd). V teh poletnih mesecih se priporoča vzhajanje v hladilniku.)

Peka

Pečico nastavimo na 240 stopinj, ko doseže temperaturo, položimo testo v pekač, ga prerežemo in pokritega pečemo 20 min. Po tem času odstranite pokrov. Takrat se vam kruhek najlepše nasmeji J Temperaturo nastavimo na 220 in pečemo še dodatnih 30 min ali do želene barve.

Kruh naj še eno uro počiva na rešetki, vi pa ga lahko poslušate, kako lepo poka in dišala bo cela hiša po domačem.

Morda se na začetku zdi vse preveč zakomplicirano in dolgotrajno, vendar s prakso postane vedno lažje. Z vztrajnostjo in predvsem veliko ljubezni ti bo uspelo!