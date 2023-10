Krizanteme v jesenski cvetlični gredi

Krizantema je enoletna ali večletna zelnata rastlina, ki jo vzgajamo zaradi okrasnih cvetov. Najpogosteje raste kot grm iz glavnega stebla ter lahko doseže do 1 m višine ter se razraste do 1 m v širino. Njena domovina je Kitajska, vendar je danes razširjena po celem svetu. Zaradi svoje izrazite odpornosti na nizke temperature je še posebej priljubljena in jo kot okrasno rastlino sadimo jeseni. Krizantema je glede vzgoje izrazito nezahtevna in uspeva tudi v težjih pogojih. Ustrezajo ji zračna in bogata tla, zato je potrebno površinski sloj pred sajenjem preorati in zrahljati. V vrtu jo je priporočljivo posaditi ob baziliki, limeti in meloni. Zalivamo jo vsake 3 dni z deževnico. Več vode potrebuje, ko se razvijajo listi. Najbolje je rastlino posaditi spomladi, da se korenine pravilno razvijejo in pomagajo preživeti zimo. Sadimo lahko takoj, ko zemlja odmrzne, od marca do junija. Če sadimo kasneje, se korenine v celoti ne razvijejo, ampak se rastlina osredotoči na cvetenje. Rastline, ki jih prodajajo in sadijo jeseni na prostem, so lahko samo enoletnice. Zaradi bujnih in težkih cvetov, krizanteme potrebujejo nekaj opore, ko začnejo cveteti.

