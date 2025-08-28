Kristjan Čeh drugi na finalu diamantne lige v Zürichu



Svetovni podprvak in evropski prvak Kristjan Čeh je bil drugi na finalu letošnje atletske diamantne lige v Zürichu. Ptujčan je na slovitem stadionu Letzigrund disk vrgel 67,18 metra. Z rezultatom 68,89 metra je zmagal svetovni rekorder iz Litve Mykolas Alekna, olimpijski podprvak. Tretji je bil nepričakovani olimpijski prvak lani v Parizu, Jamajčan Roje Stona, ki je vrgel 67,06 metra.

Na letošnjih mitingih diamantne lige je Čeh zmagal v Stockholmu, drugi je bil tudi v Londonu ter tretji v Dohi in Bruslju.