Krhka bučkina pita

Sestavine za 6 oseb:

800 g manjših bučk

2 paradižnika

1 čebula

3 stroki česna

malo oljčnega olja

2 jajci

70 g naribanega parmezana

200 ml smetane za kuhanje

sol in poper

Slano krhko testo:

250 g moke

150 g masla

3 žlice mrzle vode

0,5 žličke soli

Priprava

korak:

Iz naštetih sestavin hitro vgnetemo slano krhko testo, ga oblikujemo v hlebček in za pol ure postavimo v hladilnik.

korak:

V večji kozici na malo olja posteklenimo nasekljano čebulo. Vmes narežemo paradižnika na manjše koščke in nasekljamo česen. Oboje stresemo k čebuli, solimo in popramo ter na zmernem ognju dušimo, da se omaka nekoliko zgosti, nato odstavimo.

korak:

Oprane in osušene bučke narežemo ali naribamo na kolobarčke. V večji ponvi jih na malo olja med mešanjem pražimo približno pet minut. Popražene odstavimo in rahlo solimo.

korak:

Z ročno metlico razžvrkljamo jajci, dodamo parmezan, smetano, sol in poper ter premešamo.

korak:

Testo na pomokani delovni površini razvaljamo približno pol cm na debelo in z njim obložimo namazan in pomokan model za pite ali pekač podobne velikosti. Testo nežno pritisnemo ob dno in obod pekača, nato pa ga na več mestih prebodemo in porežemo odvečno testo ob robu. Po testu razporedimo paradižnikovo omako, ki jo prekrijemo z bučkami. Vse skupaj prelijemo z jajčno mešanico in pečemo v na 200 oC ogreti pečici 40 minut.